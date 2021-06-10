Son Dakika Haberi... Galatasaray'da başkan adayı İbrahim Özdemir'den Fatih Terim açıklaması!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da başkan adaylarından İbrahim Özdemir, mevcut yönetim ile Fatih Terim arasındaki gerginlikte açıklanmayan olayların olduğunu söyledi.

İşte İbrahim Özdemir'in açıklamaları;

Benim, Fatih Terim ile alakalı kötü bir şey söyleme gibi bir lüksüm yok. Diğer adaylara da baktığımızda Terim ile en eski ağabey-kardeş ilişkisi olan, en eski tanıyan benim. Milli takıma ilk antrenör olmasında katkım olmuştur. Bununla da mutluluk duyarım çünkü başarılar ondan sonra geldi. Bizim, Fatih Terim’i dışlamak gibi bir niyetimiz olamaz.

Galatasaray'a zarar veriyor

Ben şuna hep karşı çıktım; Terim’i bir seçim malzemesi olarak, oy devşirmeye yönelik kişi olarak düşünmek hem ona hem Galatasaray’a zarar veriyor. Bunu yapmayın! Son dönemde yönetim ile Fatih Terim arasında çok tatsız olaylar yaşandı. Dışa vurularak yaşandı bu olaylar. Burada Fatih Hoca’nın çok fazla problemi yaratan kişi olduğunu zannetmiyorum. Nedense bu durum hep saklandı

Bizim önceliğimiz Fatih Terim

3 sene boyunca yönetim ile teknik heyet iyiydi. Birbirlerinin her türlü sorunlarına, sıkıntılarına göğüs gerdiler. Sonra ne oldu da bunlar ‘düşman kardeşler’ haline geldiler? Bunu anlamak mümkün değil! Bu yanlış bir şeydir. Ama şu an kulübün, futbolun içerisindeki bütün olayların hakimi Fatih Terim’dir. Görev bize düşerse, ilk yapmamız gereken; kendisiyle oturup konuşmaktır. Ama Fatih Hoca ‘Ben sizinle çalışamıyorum’ dediği anda Galatasaray’ın hocasız kalma gibi bir durumu olmaması lazım. Şu anda hazırlığımız yok çünkü önceliğimiz Terim’dir.

Fatih Terim asla küçük düşünceler içinde olmaz

Fatih Terim’in avukatının başka bir listede olması dolayısıyla, şu anda bir adayı desteklediği gibi bir izlenim veriliyor. Ben Fatih Hoca’nın asla böyle küçük bir düşünce içinde olabileceğini düşünmüyorum. Buna ihtiyacı yok, hiçbir sebebi de yok. Yaptığına da inanmıyorum, inanmak da istemiyorum. Fatih Hoca çok iyi bir Galatasaraylı’dır. Bu 5 aday da Galatasaray’ın büyüklüğünden dolayı, kulübün adına güvenerek ortaya çıkıp aday oluyor. Veya problemleri çözüleceğini düşünüyor

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