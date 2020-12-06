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Haber Giriş: 06.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da asıl başarı defansta

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da asıl başarı defansta
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Cimbom son 6 maçta 13 gol attı, sadece 3 gol yedi.

Süper Lig’deki son 6 maçında 5 kez kazanan ve hiç kaybetmeyen Galatasaray’da etkili hücum grafiğinin yanı sıra savunmadaki performans da dikkat çekiyor.

Sarı kırmızılılar söz konusu 6 mücadelede 13 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Fatih Terim’in öğrencileri; bu süreçte 2-1’lik skorlarla kazandığı Erzurum ve Sivas maçlarının yanında, 12’si isabetli 27 şut attığı Kayseri sınavında gol yedi.

Galatasaray, Süper Lig genelinde de toplamda 7 gol yerken, bu istatistikte İttifak Holding Konyaspor ile birlikte 2. sırayı paylaşıyor.

 

Son Dakika Haberi | Galatasarayda asıl başarı defansta

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