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Futbol
Haber Giriş: 09.09.2020 - 10:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Asamoah transferi görüşmelere başladı! Duyurdular...

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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Stoke City'den kiraladığı Etebo'yu İstanbul'a getiren Galatasaray, Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberi...

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Galatasaray'dan son dakika Asamoah bombası! Galatasaray, Inter'de forma giyen Kwadwo Asamoah için kulübüyle görüşmelere başladı. Gana basınından footballghana.com'da yer alan habere göre Galatasaray, Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı.

Stoke City'den Etebo'yu resmen açıklayan ve sağlık kontrollerinin ardından kadrosuna katacak olan Galatasaray diğer bombayı Asamoah ile patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin de gündeminde yer aldığı iddia edilem Asamoah için en ciddi adayın Galatasaray olduğu ve iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Galatasaray'ın Inter'e bedelsiz kiralama teklifi yaptığı ve Conte'nin de Asamoah'ı kadrosunda düşünmediği belirtildi. Sarı Kırmızılı takımın Inter ile görüşmelerde sona yaklaştığı ve transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Ganalı oyuncu 2017 yılında Inter forması giyerken Galatasaray'ın kapısından dönmüştü. Ardından Juventus'a imza atmıştı.

Son Dakika Haberi | Galatasarayda Asamoah transferi görüşmelere başladı Duyurdular...

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