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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Arda Turan'ın gol sevinci
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Hatayspor engelini 3 golle aşarken, karşılaşmada süre almayan Arda Turan, gelen goller sonrası büyük sevinç yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüsü atlatan Arda Turan; Younes Belhanda ve Okan Kocuk'la birlikte Hatayspor maçı kadrosuna dahil edilmişti.
Koronavirüs testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren Arda Turan, maçta süre almazken, atılan gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.
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