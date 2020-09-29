Son dakika haberi | Galatasaray'da Arda Turan, Rangers maçı kadrosunda yok!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu maçında perşembe günü Glasgow’da Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray’a Arda Turan’dan kötü haber geldi.

Covid-19 PCR test sonucu negatif çıkan takım kaptanı Arda Turan’ın, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı.



Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah (29 Eylül Salı) yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır. Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikyeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’ndeki Rangers maçı için Glasgow’a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır."