Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Arda Turan gözyaşlarını tutamadı! 'Garip hissediyorum'
Galatasaray kaptanı Arda Turan, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından canlı yayında gözyaşlarını tutamadı ve duygusal açıklamalar yaptı.
Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da ikinci golün sahibi Arda Turan, maç sonunda açıklamalar yaparken gözyaşlarını tutamadı.
"Konu Galatasaray olunca, kendimi çok garip hissediyorum" diyen Arda Turan, göz yaşlarını tutamadı.
Arda Turan sözlerini, "Bugün attığım gol, 2008'de attığım gole biraz benziyor. Genç arkadaşlarım hatırlamayabilir. O zamanlar Twitter ve Instagram yoktu." ifadeleriyle tamamladı.
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