MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Galatasaray'da Arda Turan gözyaşlarını tutamadı! 'Garip hissediyorum'
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Arda Turan gözyaşlarını tutamadı! 'Garip hissediyorum'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 08.11.2020 - 21:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Arda Turan gözyaşlarını tutamadı! 'Garip hissediyorum'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Arda Turan gözyaşlarını tutamadı! 'Garip hissediyorum'
Abone Olgoogle-news

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından canlı yayında gözyaşlarını tutamadı ve duygusal açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da ikinci golün sahibi Arda Turan, maç sonunda açıklamalar yaparken gözyaşlarını tutamadı.

"Konu Galatasaray olunca, kendimi çok garip hissediyorum" diyen Arda Turan, göz yaşlarını tutamadı.

Arda Turan sözlerini, "Bugün attığım gol, 2008'de attığım gole biraz benziyor. Genç arkadaşlarım hatırlamayabilir. O zamanlar Twitter ve Instagram yoktu." ifadeleriyle tamamladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle