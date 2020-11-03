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Haber Giriş: 03.11.2020 - 09:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Galatasaray'da Ahmed Musa bombası! Devre arası transferi...

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Son dakika haberi: Galatasaray'da Ahmed Musa bombası! Devre arası transferi...
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Son dakika... Galatasaray, en az hasarla ligin devre arasını getirme planları yaparken transfer için de çalışmalar hızlandı. Bonservisini eline alan 28 yaşındaki oyuncunun menajeri, Galatasaray yönetimi ile temas kurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberi... Al Nasr taraftarlarının büyük baskısıyla sözleşmesi feshedilen Ahmed Musa Galatasaray'ın gündemine girdi… Bir süre önce scout ekibinden, bonservisi elinde olan oyuncularla ilgili rapor isteyen Terim'e Musa için de bir rapor verilmişti. Bu raporda, Musa'nın Suudi Arabistan'da balansını kaybettiği, ligi kendi kalitesinin altında gördüğü için konsantrasyon zorlukları yaşadığından bahsedildi.

Nijeryalı yıldızın sorununun kalite değil psikolojik olduğunun altı çizildi. Risk transferi olarak yorumlandı. Bu rapor kenarda dururken sürpriz bir gelişme oldu ve bonservisini eline alan 28 yaşındaki oyuncunun menajeri, Galatasaray yönetimi ile temas kurdu. Fotomaç'ın haberine göre; Yöneticiler, Ahmed'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve şartlarını öğrenildi. Tarafların ara transfer için sözleştiği belirtildi.

Kanatlarda ve forvette oynayabilen Ahmed Musa, Al Nasr'ın yanı sıra Leicester, CSKA Moskova ve Venlo formaları giydi..

Son dakika haberi: Galatasarayda Ahmed Musa bombası Devre arası transferi...

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