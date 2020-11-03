Son dakika haberi: Galatasaray'da Ahmed Musa bombası! Devre arası transferi...

Son dakika haberi... Al Nasr taraftarlarının büyük baskısıyla sözleşmesi feshedilen Ahmed Musa Galatasaray'ın gündemine girdi… Bir süre önce scout ekibinden, bonservisi elinde olan oyuncularla ilgili rapor isteyen Terim'e Musa için de bir rapor verilmişti. Bu raporda, Musa'nın Suudi Arabistan'da balansını kaybettiği, ligi kendi kalitesinin altında gördüğü için konsantrasyon zorlukları yaşadığından bahsedildi.

Nijeryalı yıldızın sorununun kalite değil psikolojik olduğunun altı çizildi. Risk transferi olarak yorumlandı. Bu rapor kenarda dururken sürpriz bir gelişme oldu ve bonservisini eline alan 28 yaşındaki oyuncunun menajeri, Galatasaray yönetimi ile temas kurdu. Fotomaç'ın haberine göre; Yöneticiler, Ahmed'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve şartlarını öğrenildi. Tarafların ara transfer için sözleştiği belirtildi.



Kanatlarda ve forvette oynayabilen Ahmed Musa, Al Nasr'ın yanı sıra Leicester, CSKA Moskova ve Venlo formaları giydi..

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...