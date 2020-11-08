Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak: "Emin adımlarla ilerliyoruz"

Erzurumspor maçı öncesi Terim ve yöneticilerde yaptığı konuşmayı aktaran Albayrak, "Erzurumspor maçı öncesi herkesin morali çok bozuktu. O maçtan bir gün önce, sevgili hocamla sohbet ettiğimde 'Lig Erzurum'da başlıyor, sezonu Erzurum'da açıyoruz' dedim. Aynı konuşmayı yönetim kuruluna da yaptığım zaman, bütün arkadaşlar memnun oldu. Hepsi söylediklerime inandılar. Sezonu Erzurumspor maçıyla açtık ve üçte üç yaptık. Emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Arda Turan'ın uzun yıllar Galatasaray'a hizmet vereceğini belirten Albayrak, "Arda'nın Bayrampaşa'dan alınışında ben vardım, çok ufaktı. Galatasaray'da daha çok iyi işler yapacak, uzun yıllar hizmetini devam ettirecek. Galatasaray'ın evladıdır, canıgönülden Galatasaraylıdır." şeklinde konuştu.