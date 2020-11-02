Son Dakika Haberi | Galatasaray'da 7 maçta 6 kaptan!

Muslera sakatlığı, Arda ve Donk da zaman zaman teknik direktör Terim’in tercihiyle oynatılmadığı için Linnes, Belhanda ve Marcao da kaptanlık görevini üstlendi.

Galatasaray'da kaptanlık görevine getirilen üç futbolcu çeşitli sebeplerle sahada olmayınca pazubent sürekli el değiştirdi. sarı kırmızılı takımın 1. kaptanı olan Fernando Muslera sakatlığı nedeniyle aylardır oynayamazken, 2. kaptan Arda turan ile 3. kaptan Ryan Donk, teknik direktör Fatih terim’in tercihiyle sahada olmayınca sıradışı bir istatistik ortaya çıktı. Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 6 futbolcu kaptanlık görevini üstlendi.

SON KAPTAN ÖMER BAYRAM

Sozunun ilk 4 maçında Arda turan kaptan olarak ilk 11’de sahaya çıkarken, sonraki 3 karşılaşmada pazubendi takan isimler sürekli değişti. Aytemiz Alanyaspor maçında Martin Linnes, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanında Younes Belhanda ve son MKE Ankaragücü mücadelesinde Ömer Bayram kaptan olarak sahaya çıktı. Gaziantep FK maçında Arda’nın oyundan alınması sonrasında 3. kaptan Donk pazubendini taktı. Kasımpaşa karşılaşmasında yine Arda’nın kenara gelmesinin ardından bu kez Marcao kaptanlığı üstlendi.