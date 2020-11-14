Son Dakika Haberi | Galatasaray'da 40 milyon TL'lik ödeme yapıldı

Genel kurul kararına karşın ödemeleri ertelemeyen yönetimin bu hamlesi ile hem oyuncuların lige verilen araya moralli şekilde girmeleri sağlandı hem de kafalarda erken seçim kararı ile ilgili oluşabilecek soru işaretleri giderildi.

Erzurumspor maçı ile birlikte çıkışa geçen ve 3’te 3 yaparak lige verilen araya huzurlu bir şekilde giren Galatasaray’da yönetimin de önemli bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı. Salı günü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alan Galatasaray yönetiminin, Sivasspor maçı öncesinde futbol takımına 40 milyon TL’lik ödeme dopingi yaptığı ifade edildi. Sarı kırmızılılar futbol takımı ve Florya’daki teknik, personelin tamamının maaşlarını hesaplarına yatırarak hem oyuncuların lige verilen araya moralli şekilde girmeleri sağlandı hem de kafalarda erken seçim kararı ile ilgili oluşabilecek soru işaretleri giderildi.

SADECE YÜZDE 30 KALDI

Futbol takımına 40 milyon TL ödeme yapan Galatasaray’da, oyuncuların bazılarının yalnızca geçtiğimiz aydan yüzde 30 düzeyinde alacağının kaldığı öğrenildi. Seçim kararı almasına rağmen ödemeleri ertelemeyen mevcut yönetimin bu hamlesi sonrası Galatasaray’da 26 Aralık tarihinde seçimin gerçekleşmesi ve gerekli izinlerin verilmesi halinde göreve gelecek olan yönetimi futbol takımına birikmiş bir geçmiş dönem tablosu bekliyor olmayacak. Bu arada Sivasspor maçı sonrasında izin yapmadan çalışmalarını sürdüren Galatasaray takımına Teknik Direktör Fatih Terim, 3 gün izin verdi.