Son dakika haberi: Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen bitti! Terim Veda etti..

Spor Arena Son Dakika / Ali Naci KÜÇÜK - Teknik direktör olarak Galatasaray’da yoluna devam edip etmeyeceği seçimli genel kurul sonrasında netleşecek olan Fatih Terim, yeni başkan ve yönetim kuruluna göre yol haritasını çizecek.

Kariyerine yön vermek adına seçim sonuçlarını bekleyen Terim, yeni yönetimin kararı ve projelerine göre ‘devam’ ya da ‘tamam’ diyecek. Galatasaray ise seçimin gerçekleşeceği 19 Haziran’a kadar planlamasını teknik direktörü olmadan yapacak.

HAFTA İÇİ FLORYA'DAYDI

Sözleşmesinin sona ermesi ve kulübün seçimlere gidecek olması nedeniyle bekleyişe geçen Terim, kulüp için hafta içinde de mesai harcadı. Tecrübeli teknik adam perşembe ve cuma günü, Florya’ya gitti ve altyapı hocaları ile bir araya geldi, yardımcıları ile de görüştü.

Terim, bundan sonrası adına onunla ya da onsuz yeni sezon planlaması hakkındaki görüşlerini iletti.

BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz dönemi, tüzüğe bağlı olarak bu ayın sonunda fiilen sona erecek. Daha önce 19 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan seçimli genel kurul, koronavirüs sebebiyle 19 Haziran'a ertelenmiş durumda. Bu seçimin de yapılıp yapılmayacağı yine ülkemizde pandeminin o dönemki seyrine bağlı olacak.

SEÇİME KADAR MUSTAFA CENGİZ GÖREVE DEVAM EDECEK

Galatasaray'ın mevcut başkanı Mustafa Cengiz, bu ayın sonunda resmen biten görev süresi ile seçim tarihi arasındaki 19 günlük sürede kulübü yönetmeye devam edecek. Cengiz, geçen hafta yaptığı basın toplantısında yasal veya hukuki olarak bunun önünde bir engel olmadığını söylemişti.

BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray'da başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıklamış 6 isim bulunuyor. Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan, Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olmak için adaylık açıkladı.

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