Son dakika haberi... Galatasaray'da 3 imza birden! 1'i iç, 2'si dış transfer...

Spor Arena/Ali Naci KÜÇÜK Galatasaray’da tüm camia, 19 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimine kilitlenirken kulüpte transfer konusunda ilk adım atıldı ve 1’i iç transferde olmak üzere 3 futbolcu ile anlaşma sağlandı.

Sarı kırmızılılarda sözleşmesi biten 12 futbolcunun arasında yer alan Ömer Bayram, 3 yıl daha Galatasaray formasını giymeye devam edecek. Geçtiğimiz sezon yıllık 400 bin Euro’ya oynayan 30 yaşındaki futbolcuya yüzde 50’ye yakın zam uygulandı. Ömer’in sözleşme şartları TL’ye çevrilirken her sezon başına 6 milyon TL karşılığında anlaşma sağlandı.

Yönetim tecrübeli sol bek ile kontratı imzalayıp Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirimi yapacak. 3 sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Ömer G.Saray’da 97 kez sahaya çıkarken 2 gol attı, 20 de asist yaptı.

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Galatasaray bugün ayrıca daha önce anlaşmaya vardığı 2 oyuncusunun da transferini resmen açıklayacak. Sarı kırmızılılar kulüpleri ile sözleşmeleri sona eren Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara’nın transferlerini KAP’a bildirerek iki futbolcu ile de kontrat imzalanacak.

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