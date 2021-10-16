Son Dakika Haberi... Galatasaray'da 2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi!

Galatasaray Kulübü'nün 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden olarak ibra edilmedi.
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen mali kongrede Mustafa Cengiz ve yönetiminin görev yaptığı 2019 yılı mali yönden ibra edildi.
Mustafa Cengiz yönetimi, idari yönden ise ibra edilmedi.
MALİ İBRA SONUÇLARI;
306 ibrasızlık
310 ibra oyu
20 çekimser
İDARİ İBRA SONUÇLARI;
384 ibrasızlık
247 ibra oyu
4 çekimser oy
ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA
Abdurrahim Albayrak, 2019 dönemi ibra sonuçları sonrası, "Sabah 9.30'dan beri buradayız. Mali yönden ibra ettiniz. Yönetimsel yönden hata gördünüz, ibra etmediniz. Başka Galatasaray yok. Hepimizin gönül verdiği renkler, hepimizin tribünlere koşup 'Cim Bom Bom' diye bağırdığımız Galatasaray. Mali yönden ibranız, bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir, memnun etmiştir. Sonsuz teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
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