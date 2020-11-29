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Haber Giriş: 29.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da 20 puanın 12’si deplasmandan

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da 20 puanın 12’si deplasmandan
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Galatasaray geçen sezonlardaki deplasman fobisini bu sezon tamamen kırdı...

Dün Rizespor’u 4-0’la geçen sarı kırmızılılar böylece bu sezon oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 4. kez kazanmış oldu.

12 puan toplayan teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, bu alanda Fenerbahçe’nin ardından en başarılı takım konumunda.

Aslan geçen sezonun tamamında dış sahada 5 kez kazanmıştı. Sarı kırmızılılar bu sezon Başakşehir’i 2-0, Erzurum’u 1-0, Sivasspor’u 2-1 ve son olarak da Rizespor 4-0’la geçti.

Dış sahada sadece Kasımpaşa’ya 1-0’lık skorla mağlup olan Galatasaray’ın toplam 20 puanı buluyor.

Son Dakika Haberi | Galatasarayda 20 puanın 12’si deplasmandan

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