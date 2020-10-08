MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Galatasaray'a sakatlardan müjdeli haber!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'a sakatlardan müjdeli haber!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 08.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'a sakatlardan müjdeli haber!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Galatasaray'a sakatlardan müjdeli haber!
Abone Olgoogle-news

Emre Akbaba, Saracchi ve Etebo’nun görev verilirse Alanya maçında oynayabileceği belirtilirken, Taylan da yetiştirilmeye çalışılıyor

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan futbolculardan iyi haberler geldi. Geçen sezon sakatlanan Emre Akbaba kısa zamanda takıma katılacak.

Kondisyoner Scott Piri’nin özel program uyguladığı Emre milli aranın ardından formasına kavuşacak. Başakşehir karşısında sakatlanan Saracchi ve Kasımpaşa maçında sakatlanan Etebo’nun da Alanya maçına yetiştirileceği belirtildi.

Taylan Antalyalı’nın da oynaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle