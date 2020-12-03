Son Dakika Haberi | Galatasaray'a Nabil Fekir transferinde yeni rakip!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen Nabil Fekir için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın devre arasında kadroya katmayı düşündüğü Nabil Fekir'de yeni bir gelişme yaşandı.
Fransız basınında yer alan habere göre; Fekir için Galatasaray'ın dışında Zenit de devreye girdi.
Haberde; Fekir'in Real Betis'te mutsuz olduğu ve devre arasında takımdan ayrılabileceği vurgulandı.
27 yaşındaki Fransız milli oyuncu, bu sezon La Liga'da oynadığı 8 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi
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