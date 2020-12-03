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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'a Nabil Fekir transferinde yeni rakip!
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Haber Giriş: 03.12.2020 - 19:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'a Nabil Fekir transferinde yeni rakip!

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'a Nabil Fekir transferinde yeni rakip!
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Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen Nabil Fekir için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın devre arasında kadroya katmayı düşündüğü Nabil Fekir'de yeni bir gelişme yaşandı.

Fransız basınında yer alan habere göre; Fekir için Galatasaray'ın dışında Zenit de devreye girdi.

Haberde; Fekir'in Real Betis'te mutsuz olduğu ve devre arasında takımdan ayrılabileceği vurgulandı.

27 yaşındaki Fransız milli oyuncu, bu sezon La Liga'da oynadığı 8 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi

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