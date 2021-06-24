Son Dakika Haberi... Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Mostafa Mohamed sevinci yaşandı.
Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den sevindiren haber geldi.
Olimpiyatlar için milli takımına çağrılan Mısırlı Mostafa Mohamed'in, Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı maçta forma giymeme tehlikesi doğmuştu. Terim'in talebi üzerine Mostafa Mohamed, İstanbul'a çağrıldı.
FLORYA'DAN PAYLAŞTI
Mostafa, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman öncesi fotoğrafını çekip paylaştı ve Galatasaray camiasının içini rahatlattı.
Buna göre Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın 21-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak PSV maçında görev alabilecek ve 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev almayacak.