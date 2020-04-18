Son Dakika Haberi | Galatasaray'a Maicon piyangosu! Araplar...

Galatasaray'dan kiralık Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nasr Riyad'a giden Maicon ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Kulüp yönetimi ve teknik direktör Rui Vitoria'nın Maicon'un performansından hayli memnun olduğu ve takımda kalmasını yönünde olumlu görüş sunduğu belirtildi.

Sarı-Kırmızılı takımın, sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Brezilyalı oyuncu için ne kadar bir bonservis bedeli talep edeceği ise henüz belli değil.

31 yaşındaki savunma oyuncusunun da Arabistan ekibinde mutlu olduğu ve kalmak istediği öğrenildi. Brezilyalı oyuncu Al-Nasr Riyad takımı ile 26 maçta forma giymişti.

Bilindiği üzere, Maicon 1.7 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibine 1.5 yıllığına kiralanmıştı.

Galatasaray KAP'a böyle bildirmişti

"Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir." (Ajansspor)

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