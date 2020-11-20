Son Dakika Haberi | Galatasaray'a Fernando Muslera'dan iyi haber!
Galatasaray'da ayağı kırıldığı için uzun bir süredir sahalardan uzak kalan kaleci Fernando Muslera'nın dönüş tarihi beli oldu.
Galatasaray'a Fernando Muslera'dan iyi haber geldi.
Annesinin vefatı ile birlikte çok zor günler geçiren Muslera, Türkiye’ye geri dönüyor. Çalışmalarını aksatmadan ülkesinde devam eden tecrübeli kaleci, 26 Kasım’da İstanbul'da olacak.
TRT Spor'un habierine göre; 34 yaşındaki kalecinin, yeni uygulanacak programla ikinci yarının ilk maçına hazır olması bekleniyor.
Uruguaylı kalecinin ardından 11 maçta forma giyen Okan Kocuk, kalesinde 19 gol gördü. Fatih Öztürk de ligin ilk 5 haftasında 4 gol yedi
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