MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Galatasaray'a Fernando Muslera'dan iyi haber!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'a Fernando Muslera'dan iyi haber!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.11.2020 - 19:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'a Fernando Muslera'dan iyi haber!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray'da ayağı kırıldığı için uzun bir süredir sahalardan uzak kalan kaleci Fernando Muslera'nın dönüş tarihi beli oldu.

Galatasaray'a Fernando Muslera'dan iyi haber geldi.

Annesinin vefatı ile birlikte çok zor günler geçiren Muslera, Türkiye’ye geri dönüyor. Çalışmalarını aksatmadan ülkesinde devam eden tecrübeli kaleci, 26 Kasım’da İstanbul'da olacak.

TRT Spor'un habierine göre; 34 yaşındaki kalecinin, yeni uygulanacak programla ikinci yarının ilk maçına hazır olması bekleniyor.

Uruguaylı kalecinin ardından 11 maçta forma giyen Okan Kocuk, kalesinde 19 gol gördü. Fatih Öztürk de ligin ilk 5 haftasında 4 gol yedi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle