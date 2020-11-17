Son Dakika Haberi | Galatasaray'a bir kötü haber daha! Sayı 9'a çıktı
Sakatlık ve koronavirüsle boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de Etebo'dan geldi. Sarı kırmızılılarda sakatlık ve koronavirüs teşhisi konan futbolcu sayısı 9'a ulaştı.
Galatasaray'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo, Sierra Leone ile oynanan milli maçta sakatlık yaşadı.
Nijerya'nın, Sierra Leone ile karşılaştığı müsabakanın 37. dakikasında sakatlık geçiren Etebo, oyuna devam edemedi.
4 sakat, 5 pozitif
Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera, Luyindama ve Falcao'nun sakatlığı bulunurken; Omar Elabdellaoui, Ryan Babel, Arda Turan ve ismi açıklanmayan 2 futbolcuya koronavirüs teşhisi konmuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle