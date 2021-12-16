Son Dakika Haberi... Galatasaray yönetiminde Köksal Ünlü istifa etti! Rezan Epözdemir'den sonra...

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Galatasaray yönetiminde istifalar peş peşe geliyor.

Başkan vekili Rezan Epözdemir'in ardından bugün de sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri Köksal Ünlü, istifa dilekçesini yazarak resmen yönetim kuruluna sundu.

İSTİFA GEREKÇESİ İÇİN PAYLAŞIM

Köksal Ünlü, yaptığı açıklamayla istifa gerekçesinin yönetim kurulu içinde yaşadığı idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti. Ünlü, "22 Haziran 2021’den bugüne şeref ve onur duyarak sürdürdüğüm Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerimden kendi irademle istifa etmiş bulunuyorum. İstifa gerekçem; son dönemde Yönetim Kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır. Sarı-kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bilmesini isterim ki 6 ay boyunca görevimi Galatasaray’a yakışan şekilde ifa ettim ve bence bazen böyle bir istifa da Galatasaray’a hizmettir. Çocukluk aşkıma olan sevdam yaşadığım müddetçe baki kalacak. Başkanımız ve Yönetim Kurulu’na sonsuz başarılar dilerim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

BURAK ELMAS'TAN KÖKSAL ÜNLÜ İÇİN AÇIKLAMA

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Köksal Ünlü'nün istifasını "Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Sayın Şükrü Köksal Ünlü, 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden kişisel sebeplerle istifa ettiğini tarafıma bildirmiştir" ifadeleriyle açıkladı.

REZAN EPÖZDEMİR DE İSTİFA ETMİŞTİ

Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir de geçtiğimiz gün istifasını açıklamıştı.

Rezan Epözdemir, Youtube'da katıldığı bir programda istifaya dair açıklamalarda bulunmuştu.

İşte Rezan Epözdemir'in açıklamaları;

Bugün itibariyle Galatasaray Sportif AŞ başkan yardımcılığı ve Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettim. Cuma günü saat 11'de basın açıklaması yapıp çok kapsamlı bir değerlendirme yapacağım.

Son derece açık bir şekilde söyleyeyim, azil edilmek söz konusu değil. İlkesel farklılıklar, bu dönemde yapılan yanlışlıklar nedeniyle istifa ettim. Yöntem ve yaklaşım farklıları gibi gerekçelerle istifamı sundum. İçerde çok ciddi mücadele verdim, 3 aydır da veriyorum. Fakat bütün bu mücadelelerin sonunda görüşlerimizin artık değer görmediğini anladım. Bu da beni çok üzüyor. İlkeli durmak yalnızlık getirir.

En önemli gerekçelerden birisi Galatasaray'ın hakları yenilirken, Galatasaray'a karşı aleni düşmanlık varken Galatasaray'ın hakkını gerektiği gibi savunamamış olmaları. Bu, benim için istifa gerekçelerinden en önemlilerinden bir tanesi.

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TERİM'E YAKINLIĞI İLE BİLİNİYORDU

Mayıs ayında gerçekleşen seçim öncesi, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in avukatlığını bırakan Epözdemir, tecrübeli teknik direktöre olan yakınlığı ile biliniyor.