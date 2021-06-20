Son Dakika Haberi: Galatasaray yeni başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda rakiplerini geçerek başkan seçilen Burak Elmas ve ekibi büyük sevinç yaşadı.



Galatasaray Lisesindeki Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen ve Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas'ın başa baş bir şekilde geçen seçimde sonuçların açıklanmasının ardından Elmas ve ekibi zaferlerini kutladı.

Seçim sonucunun duyurulmasının ardından kürsüye önce başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu çıktı. Hamamcıoğlu, seçime katılan tüm üyelere teşekkür ederek, "Bu seçim, Galatasaray'da yeni başlayacak bir kucaklaşma ve kardeşliğin sembolü olacak. Centilmence ve Galatasaraylılara yakışır bir seçim süreci geçirdik. Bunda herkesin payı var." dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Burak Elmas, "Bütün üyelerimize bana göstermiş oldukları teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Başkan adayları İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve Eşref Hamamcıoğlu ile ekiplerine Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yarından tezi yok birlik ve beraberlik ruhuyla tüm sorunları halletmek için tek yürek olacağız, birlikte çok çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından sevincini ekibiyle paylaşan Elmas, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu." diyen Elmas, "Bundan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın farkı budur. Bizlerle seçimde yarışan ve Galatasaray demokrasisine renk katan diğer adaylar ve ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün biz kazanmış olabiliriz ama Galatasaray'da kimse kaybetmedi. Galatasaray'ı birleştirmek için geldik. Yarından tezi yok tek yumruk olarak Galatasaraylılar olarak birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullandı.

ELMAS'TAN FATİH TERİM YANITI

Teknik direktör Fatih Terim ile ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine yeni başkan Burak Elmas, "Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz ve ailemize verdiğimiz sözlerin gereklerini yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Elmas, seçimin heyecanlı geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum. Galatasaray'ın DNA'sına ve değerlerine uygun davranışlarla bir seçimi sonuçlandırdık. Seçim sürecinde umarım kimse kırılmamıştır. Galatasaray'a yakışan şekilde sadece kendimizi ve ekibimizi tanıtan bir seçim süreci geçirdik. Kimse hakkında bir şey söylememeye dikkat ettik. Bundan sonra da bu tutumumuz devam edecek. Yapacak çok işimiz var. Daha yeni başlıyoruz. Bu kazanma bir başlangıç. Aslında zor işimiz mazbatamızı aldıktan sonra başlayacak."

Sarı-kırmızılı taraftarlara da teşekkür eden Elmas, "Taraftarlarımıza bize gösterdikleri ilgiden ve ettikleri duadan dolayı teşekkür ederim. Bu ilgi omzumuza çok büyük bir yük yüklüyor. Bu ilginin getirdiği sorumluluğu fazlasıyla hissediyoruz. Şimdi onlara layık olma zamanı." ifadelerini kullandı.

Seçimin son anlarını yarıştığı Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte takip etmesi sorulan Burak Elmas, "Galatasaray için normal bir görüntü. Son zamanlarda uygulanmadığı için sizlere garip gelmiş olabilir. Galatasaray budur. El ele kol kola herkes birbirini tebrik eder. Ertesi günden itibaren Galatasaraylı aile olarak yaşamaya devam ederiz. Normali yaptık. Bundan sonra da Galatasaray'a uygun davranış biçimlerini göstermeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Burak Elmas'ın kayınpederi ve Galatasaray'ın unutulmaz başkanlarından Faruk Süren ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güzel ve demokratik bir yarış oldu. Galatasaray kazandı. Galatasaray her zaman kazanır. Tebrik ederim. Artık yeni ufuklara bakacağız." ifadelerini kullandı.