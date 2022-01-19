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Son Dakika Haberi... Galatasaray, yardımcı antrenörlük görevine Albert Riera'yı getirdi!

#Galatasaray#Riera#Torrent
Son Dakika Haberi... Galatasaray, yardımcı antrenörlük görevine Albert Rierayı getirdi

Galatasaray, Albert Riera'nın teknik direktör Domenec Torrent'in ekibine katıldığını resmen açıkladı.

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Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent'in ekibine Albert Riera katıldı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında "Evine hoş geldin Albert Riera!" ifadeleri yer aldı.

2011-2014 yılların arasında Galatasaray'da forma giyen Riera, geçen sezon da antrenör olarak Fatih Terim'in ekibinde yer almıştı.

İŞTE ALBERT RIERA'NIN AÇIKLAMALARI;

Galatasaray'dan teklif aldığımda yüreğimin sesini dinledim. Burası benim ikinci evim. Zaten yüzümdeki tebessümden de duygularımı anlayabilirsiniz.

TORRENT'İN GÜZEL FİKİRLERİ VAR

Domenec Torrent ile iki saat aralıksız futbol konuştuk. Takıma uyarlayabileceğimiz çok güzel fikirleri var. Futbolcularımızı ve Türk futbolunu yakından tanıdığımı hocamız da biliyor. Türkiye, Türk futbolu ve Galatasaray ile ilgili bilgilerimi paylaşarak kendisine destek olacağım. Kaliteli oyuncularımız var. Bazı takımlar, ellerindeki oyuncularla teknik ekibin istediği sistemi oynamakta zorlanır. Ama bizim futbolcularımız teknik ekibin aklındaki sistemi rahatlıkla uygulayabilecek kaliteye sahipler. Tek sıkıntı, istenilen sonuçlar alınamadığı için oluşmuş güven kaybı. Bu konuda taraftar desteği çok önemli. Galatasaray camiası, el ele takımın arkasında olursa kısa sürede toparlanıp iyi sonuçlar almaya başlayacağız. Özellikle önümüzdeki iki maç çok önemli

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GELİŞİM GÖSTERECEĞİZ

Avrupa maçları öncesinde önümüzdeki hafta gelen milli arayı çok iyi değerlendirip hocanın futbol mantalitesini oyunculara iyice yansıtıp gelişim göstereceğiz

FATİH TERİM SÖZLERİ

Birlikte çalıştığı Fatih Terim ve ekibine destekleri için teşekkür eden İspanyol futbol adamı, gelmeden önce eski ekibiyle konuştuğunu dile getirerek, "Onlar da anlıyor ki, sevdiğim kulübe hizmet etmek istiyorum. Bu güven için de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Riera#Torrent

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