MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Galatasaray yara sarma, Fırtına seri peşinde
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray yara sarma, Fırtına seri peşinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray yara sarma, Fırtına seri peşinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

G.Saray, Karagümrük yenilgisini unutturmak, Trabzon ise çıkışı sürdürmek istiyor.

Süper Lig’de 6 maçlık yenilmezlik serisi Karagümrük karşısında son bulan G.Saray bugün sahasında Göztepe karşısında kazanıp moral bulmak istiyor. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim cuma günü kırmızı kart gördüğü için bugün takımın başında Levent Şahin olacak. G.Saray’da sakatlıkları bulunan Falcao, Babel ve kırmızı kart cezalısı Marcao ile Covid-19 testleri pozitif çıkan 3 oyuncu ile birlikte 6 eksik var.

AVCI İLE HİÇ KAYBETMEDİLER

Trabzon ise Rize maçının verdiği moralle Hatay ile deplasmanda karşılaşacak. Abdullah Avcı ile 5 maçtır kaybetmeyen Fırtına yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak.

Son Dakika Haberi | Galatasaray yara sarma, Fırtına seri peşinde

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle