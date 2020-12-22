Son Dakika Haberi | Galatasaray yara sarma, Fırtına seri peşinde

Süper Lig’de 6 maçlık yenilmezlik serisi Karagümrük karşısında son bulan G.Saray bugün sahasında Göztepe karşısında kazanıp moral bulmak istiyor. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim cuma günü kırmızı kart gördüğü için bugün takımın başında Levent Şahin olacak. G.Saray’da sakatlıkları bulunan Falcao, Babel ve kırmızı kart cezalısı Marcao ile Covid-19 testleri pozitif çıkan 3 oyuncu ile birlikte 6 eksik var.

AVCI İLE HİÇ KAYBETMEDİLER

Trabzon ise Rize maçının verdiği moralle Hatay ile deplasmanda karşılaşacak. Abdullah Avcı ile 5 maçtır kaybetmeyen Fırtına yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak.

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