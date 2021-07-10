MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi... Galatasaray, TFF'ye lisansları bildirdi! Listede 5 isim...
GeriFutbol Son Dakika Haberi... Galatasaray, TFF'ye lisansları bildirdi! Listede 5 isim...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 10.07.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray, TFF'ye lisansları bildirdi! Listede 5 isim...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi... Galatasaray, TFF'ye lisansları bildirdi! Listede 5 isim...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde karşılaşacağı PSV mücadelesi öncesi son hazırlıklarını sürdürürken lisansı çıkan 28 futbolcuyu TFF'ye bildirdi.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven işe karşılaşacak olan Galatasaray'da lisansları çıkan 28 futbolcuyu TFF'ye bildirdi.

Sarı-kırmızılıların listesinde Mbaye Diagne, Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı yer aldı.

Son Dakika Haberi... Benficada yeni başkan Rui Costa Galatasarayın Gedson transferi...
Son Dakika Haberi... Benfica'da yeni başkan Rui Costa! Galatasaray'ın Gedson transferi...

TAYLAN VE OMAR'IN SAKATLIĞI...

Fıtık ameliyatı olan Taylan ile bir kez daha operasyon geçirmesi beklenen Omar'ın isimleri listeye yazılmadı.

Fernando Muslera'nın Copa America sonrası tatili devam ederken Oğulcan Çağlayan ve Diagne'nin lisanslarının çıkarılmama sebebi bilinmiyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi