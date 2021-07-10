Son Dakika Haberi... Galatasaray, TFF'ye lisansları bildirdi! Listede 5 isim...

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven işe karşılaşacak olan Galatasaray'da lisansları çıkan 28 futbolcuyu TFF'ye bildirdi.

Sarı-kırmızılıların listesinde Mbaye Diagne, Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı yer aldı.

TAYLAN VE OMAR'IN SAKATLIĞI...

Fıtık ameliyatı olan Taylan ile bir kez daha operasyon geçirmesi beklenen Omar'ın isimleri listeye yazılmadı.

Fernando Muslera'nın Copa America sonrası tatili devam ederken Oğulcan Çağlayan ve Diagne'nin lisanslarının çıkarılmama sebebi bilinmiyor.