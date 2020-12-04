Son dakika haberi | Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın maaşına yüzde 100 zam yapacak
Galatasaray yönetimi, taraftarların 'Cesur Yürek' diye seslendiği Taylan Antalyalı'nın maaşına yüzde 100 zam yapacak. Yönetimin, Fatih Terim ile yaptığı görüşmeden sonra böyle bir karar aldığı öğrenildi.
Galatasaray'da son dönemde ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan genç yıldız yıllık 2.2 milyon lira kazanıyor. Yönetim, Taylan Antalyalı'nın maaşına devre arasında iyileştirme yapacak.
Sarı-kırmızılı Yönetimin Taylan Antalyalı'ya yüzde 100 zam yapacak ve yıllık maaşını 4.4 milyon liraya yükseltecek. Yönetimin, Teknik Direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşmeden sonra böyle bir karar aldığı öğrenildi. (Takvim)
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