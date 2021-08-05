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Futbol
Haber Giriş: 05.08.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Galatasaray stoper transferinde mutlu sona ulaştı! Gece yarısı bombası...

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Son dakika haberi... Galatasaray, İngiliz stoper Japhet Tanganga için İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ile anlaştı. Tanganga'nın Galatasaray'dan alacağı maaş belli olurken, sözleşmenin detayları da ortaya çıktı.

Spor Servisi - Galatasaray’da Christian Luyindama’nın beklenen performansın altında kalması sonrasında stoper bölgesi için yabancı bir savunmacı arayışı başlarken, listedeki adaylar arasında üst sıralarda yer alan Japhet Tanganga için son aşamaya girildi.

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Sarı kırmızılılar 1 haftadır 22 yaşındaki stoperi kadroya katmak için Premier Lig ekibi Tottenham ile görüşürken, kulüplerinde transfer için anlaşma sağlandı.

1.2 MİLYON EURO MAAŞ

Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray, genç futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak. Japhet Tanganga’ya 1.2 milyon Euro maaş verilecek. Kulübünde şans bulmakta zorlanan İngiliz futbolcu, geçen sezon sadece 13 resmi maçta oynadı.

SON SÖZ TANGANGA'DA

İngiliz basınında yer alan habere göre Tottenham ile anlaşan Galatasaray, 22 yaşındaki Tanganga'nın kararını beklemeye başladı. İlk tercihi Tottenham'da kalıp forma için savaşmak olan Tanganga, Christian Romero transferinin kısa süre içerisinde resmileşmesi sonrasında istediği süreyi alamayacağını fark edip Galatasaray'a 'Evet' diyecek.

Son Dakika Haberi: Galatasaray stoper transferinde mutlu sona ulaştı Gece yarısı bombası...

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