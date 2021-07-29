Son Dakika Haberi... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! PSV Eindhoven rövanşı da kazandı (Maçın özeti ve golleri)

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Galatasaray ile PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geldi.

İlk maçı 5-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanşta da sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve Devler Ligi'ne ön eleme turunda veda etti.

Mücadeleye istekli ve etkili başlayan sarı-kırmızılılar, pozisyon bulmakta zorlanırken 37. dakikada Madueke'nin golü geldi ve PSV öne geçti.

Hollanda ekibi, 59. dakikada Van Ginkel ile farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray'ın tek golünü ise 84. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

PSV 74. dakikada Boscagli'nin gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

G.SARAY'IN RAKİBİ BELLİ

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray, 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada sol tarafta topla buluşarak ceza sahasına giren Gakpo, önündeki iki Galatasaraylı oyuncudan sıyrılarak şutunu çekti, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

37. dakikada PSV Eindhoven öne geçti. Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Muslera'nın yumruklayarak ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa Madueke uzaktan sert vurdu, Marcao'ya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

PSV Eindhoven ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

58. dakikada ceza yayı üzerinde rakibini çalımlayan Van Ginkel pasını Zahavi'ye verdi. Zahavi'nin sağ çaprazdan sert şutunda, Muslera topu kornere çeldi.

59. dakikada Götze'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Van Ginkel altı pasın sağ çaprazında düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.

74. dakikada PSV Eindhoven 10 kişi kaldı. 63. dakikada sarı kart gören Boscagli, Diagne'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Aytaç Kara'nın şutunda top az farkla auta gitti.

84. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Emre Taşdemir’in soldan ön direğe yaptığı ortada Diagne, şık bir röveşata vuruşla topu ağlarla buluşturdu:

1-2.

Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 76 Atalay Babacan), Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç (Dk. 67 Emre Taşdemir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Babel), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 67 Arda Turan), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Diagne)

PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze (Dk. 90 1 Jordan), Van Ginkel (Dk. 69 Pröpper), Madueke (Dk. 69 Mauro Junior), Zahavi (Dk. 75 Viergever), Gakpo (Dk. 90 1 Bruma)

Goller: Dk. 37 Madueke, Dk. 59 Van Ginkel (PSV Eindhoven), Dk. 84 Diagne (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 74 Boscagli (PSV Eindhoven)

Sarı kart: Dk. 88 Aytaç Kara (Galatasaray)

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Mostafa, Barış.

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi.

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