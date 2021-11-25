Son Dakika Haberi... Galatasaray-Marsilya maçında gergin anlar! Muslera ve Fatih Terim sinirlendi

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Galatasaray ile Marsilya'nın kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi maçında gerginlik yaşandı.

Mücadelenin ilk yarısında Marsilya'nın faul kazandığı pozisyonda saha karıştı.

Cicaldau ve Pape Gueye arasında itişme olurken diğer futbolcular da olaya dahil oldu.

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TARAFTARA UYARI

Gerginlik esnasında sarı-kırmızılı taraftarların sahaya yabancı madde atması üzerine Fatih Terim ve Fernando Muslera çok sinirlendi.

İki isim de tribünlere giderek sert şekilde uyarılarda bulundu.

Yaşananların ardından mücadelenin Alman hakemi Tobias Stieler, Cicaldau ve Pape Gueye sarı kart gördü.

MUSLERA: 'SAKİN OLUN'

Olaylardan birkaç dakika sonra ise Marsilya'nın kullandığı köşe vuruşunda taraftarlar, sahaya yabancı maddeler arttı.

Fernando Muslera'nın tribünlere giderek "Sahaya bir şey atmayın. Sakin olun!" şeklinde serzenişte bulunduğu ekranlara yansıdı.

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İLK MAÇTA DA OLAYLAR OLMUŞTU

Marsilya'da oynnan ilk maçta ise taraftarlar arasında gerilim yaşanmış ve Fatih Terim, tribünlere giderek sakin olmalarını istemişti.

Polislerin olaya müdahale etmesi sonrası gerilim azalmış ve maç, 8 dakika sonra kaldığı yerden devam etmişti.

GUENDOUZI'YE TEPKİ

İlk maçta Patrick van Aanholt ile tartışan ve maç sonu gerginlik çıkaran Marsilyalı Matteo Guendouzi de sarı-kırmızılı tribünlerden ciddi tepki gördü.

Fransız oyuncunun topla buluştuğu her anda tribünlerdeki ıslık sesleri yükseldi.