Son dakika haberi | Galatasaray, Marcelo Saracchi'ye veda edecek

Geçmiş dönemde kiralık oyunculardan canı yanan Galatasaray'da bu sayı ikiye indirilmişti. Etebo ile devre arası yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılılar, sezon sonu da Saracchi'ye veda edecek.

Leipzig, kiraladığı oyuncu için ocak ayında pazarlığa hazır olduğunu belirtse de Aslan, bonservis girişiminde bulunmayacak.

Karagümrük maçında Ndao'nun golünde kademeye giremeyen Uruguaylı'ya, Terim kenardan ''Geç kaldın'' diye tepki göstermişti. (Sabah)

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