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GeriFutbol Son dakika haberi | Galatasaray, Marcelo Saracchi'ye veda edecek
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Haber Giriş: 21.12.2020 - 09:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Galatasaray, Marcelo Saracchi'ye veda edecek

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Son dakika haberi | Galatasaray, Marcelo Saracchi'ye veda edecek
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Devre arasında Etebo'yu takımdan gönderecek olan Galatasaray, sezon sonunda da Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ile vedalaşacak.

Geçmiş dönemde kiralık oyunculardan canı yanan Galatasaray'da bu sayı ikiye indirilmişti. Etebo ile devre arası yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılılar, sezon sonu da Saracchi'ye veda edecek.

Leipzig, kiraladığı oyuncu için ocak ayında pazarlığa hazır olduğunu belirtse de Aslan, bonservis girişiminde bulunmayacak.

Karagümrük maçında Ndao'nun golünde kademeye giremeyen Uruguaylı'ya, Terim kenardan ''Geç kaldın'' diye tepki göstermişti. (Sabah)

Son dakika haberi | Galatasaray, Marcelo Saracchiye veda edecek

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