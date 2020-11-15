Son dakika haberi | Galatasaray, Marcao'yu neden satmadı? Gomis gerçeği

Galatasaraylı yöneticiler, "Gomis bize ders oldu. Gomis’i satıp 6 ay forvetsiz kalmıştık. Marcao’yu satsaydık, transfer süremiz çok azdı ve Marcao kalitesinde bir stoper bulamazdık” ifadelerini kullandı.

15 MİLYON EURO İSTENECEK

İtalyan kulüpleri tarafından izlenen Marcao'ya Ocak ayında resmi teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut yönetim göreve devam ederse Brezilyalı stoper için 15 milyon Euro istenecek.

Cimbom'da 850 bin Euro garanti ücrete oynayan Marcao bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı maçların tamamında ilk 11'de görev yaptı. Yıldız oyuncu Fatih Terim'in bankoları arasında yer alıyor. (Takvim)

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