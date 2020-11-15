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Haber Giriş: 15.11.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Galatasaray, Marcao'yu neden satmadı? Gomis gerçeği

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Son dakika haberi | Galatasaray, Marcao'yu neden satmadı? Gomis gerçeği
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Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao’ya İtalyan devi Roma 13 milyon Euro teklif etmişti. Teklifi reddeden Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Bafetimbi Gomis'i örnek göstererek bu karardan pişman olmadıklarını belirttiler.

Galatasaraylı yöneticiler, "Gomis bize ders oldu. Gomis’i satıp 6 ay forvetsiz kalmıştık. Marcao’yu satsaydık, transfer süremiz çok azdı ve Marcao kalitesinde bir stoper bulamazdık” ifadelerini kullandı.

15 MİLYON EURO İSTENECEK
İtalyan kulüpleri tarafından izlenen Marcao'ya Ocak ayında resmi teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut yönetim göreve devam ederse Brezilyalı stoper için 15 milyon Euro istenecek.

Cimbom'da 850 bin Euro garanti ücrete oynayan Marcao bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı maçların tamamında ilk 11'de görev yaptı. Yıldız oyuncu Fatih Terim'in bankoları arasında yer alıyor. (Takvim)

Son dakika haberi | Galatasaray, Marcaoyu neden satmadı Gomis gerçeği

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