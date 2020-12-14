Son dakika haberi | Galatasaray, Marcao'nun fiyatını belirledi: 20 milyon euro

Galatasaray'ın Pacos Ferreira'dan 'scout transferi' olan Marcao her geçen gün değerine değer katıyor. Sezon başında Roma yöneticileri İstanbul'a gelip Marcao için Galatasaray ile masaya da oturmuştu. Anlaşma sağlanamamıştı. Marcao transferi son anda yatmıştı.

20 MİLYON EURO

Bu sezona da çok iyi başlayan Brezilyalı savunma oyuncusu özelliklerini geliştirerek piyasasını yükseltti. Sarı-kırmızılılar, 9 milyon euro'luk tekliflere "Hayır" demişti. Yeni fiyatını 20 milyon euro olarak belirledi.

İtalya ve İngiltere'den ciddi teklifler alan 24 yaşındaki futbolcu ancak bu rakam masaya konmadan pazarlık masasına oturmayı düşünmüyor. Galatasaray sezon sonuna kadar bu rakamın daha da artacağını düşünerek devrede elden çıkarmak istemiyor.

MARCAO KALIRSA LUYINDAMA GİDECEK

Fotomaç'ın haberine göre Cimbom, Marcao'yu sezon sonuna kadar saklamayı düşünüyor. İyi teklif gelirse elden çıkarılacak isim Christian Luyindama olacak. Fatih Terim bu durumda Emin Bayram ve Ryan Donk'u kullanacak.

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