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Futbol
Haber Giriş: 02.09.2021 - 22:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray, Marcao'nun cezası açıkladı! 150 bin euro...

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Son Dakika Haberi... Galatasaray, Marcao'nun cezası açıkladı! 150 bin euro...

Galatasaray, Marcao'ya 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

Galatasaray, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao ile ilgili verilen kararı açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Giresun ile oynanan karşılaşmada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na yönelik gerçekleştirdiği fiziksel saldırının ardından Marcao'nun kadro dışı kaldığı açıklanmıştı.

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