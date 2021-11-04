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Son Dakika Haberi... Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında Sofiane Feghouli ve Fatih Terim'e övgüler! Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...

#Galatasaray#Feghouli#Fatih Terim
Son Dakika Haberi... Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında Sofiane Feghouli ve Fatih Terime övgüler Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına Sofiane Feghouli'nin attığı gol, sevinç ve sonrasında yaşananlar damgasını vurdu.

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Galatasaray ile Lokomotiv Moskova'nın kozlarını paylaştığı Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında Sofiane Feghouli'nin golü ve sonrasındaki etki çok konuşuldu.

FATİH TERİM 11'İ AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçtan önce düzenlenen basın toplantısında ilk 11'ini açıklamıştı.

Tecrübeli teknik adamın, Sofine Feghouli'yi başlangıçta sahaya sürmesi dikkat çekmişti. Yıldız futbolcu, ilk 3 maçta yalnızca 5 dakika süre almıştı.

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SAHNEYE ÇIKTI

Cezayirli yıldız, dakikalar 43'ü gösterdiğinde sahne aldı ve attığı şık golle takımını öne geçirdi.

Bu golün ardından Fatih Terim'in tercihi ve Sofiane Feghouli'nin vuruşu, sosyal medyada çok sayıda övgü aldı.

Son Dakika Haberi... Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında Sofiane Feghouli ve Fatih Terime övgüler Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...

Son Dakika Haberi... Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında Sofiane Feghouli ve Fatih Terime övgüler Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...

Son Dakika Haberi... Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında Sofiane Feghouli ve Fatih Terime övgüler Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...

TAM 12 YIL SONRA

Sofiane Feghouli, Avrupa Ligi gruplarında Mehmet Topal'dan bu yana ceza sahası dışı golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

Mehmet Topal, 2009 yılında Dinamo Bükreş ağlarını havalandırmıştı.

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Son Dakika Haberi... Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında Sofiane Feghouli ve Fatih Terime övgüler Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...

ÇOK KONUŞULAN SEVİNÇ

Golün ardından Feghouli ile Van Aanholt'un yaptığı sevinç, Felipe Melo-Wesley Sneijder-Drogba üçlüsünün pozunu hatırlattı.

Ayrıca tecrübeli futbolcunun, kendisine forma veren Fatih Terim'e sarılarak golü kutlaması da ekranlara yansıdı.

Son Dakika Haberi... Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında Sofiane Feghouli ve Fatih Terime övgüler Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray Kulübünün seyirci kısıtlaması uygulamadığı maça, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynamak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuru reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, yönetimi kurulunun aldığı kararla stadın tamamını taraftarlarına açtı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 52 bin 223 kişi kapasiteli Nef Stadı'nın tribünlerini çok büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi.

Bu arada Nef Stadı'nda 613 gün sonra bir müsabaka tam seyirci kapasitesiyle oynandı. Galatasaray, bundan önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında, 1 Mart 2020'de, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği müsabakada Nef Stadı'nın tamamı taraftara açık tutulmuştu. Sonraki süreçte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, ardından da belirli kapasitelerle yapıldı.

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#Galatasaray#Feghouli#Fatih Terim

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