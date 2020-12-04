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Haber Giriş: 04.12.2020 - 09:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı istiyor

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Son dakika haberi | Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı istiyor
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Galatasaray, Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara için yeniden harekete geçti. Tecrübeli oyuncunun Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Sarı- Kırmızılılar devre arasında yıldız oyuncu için Kasımpaşa'nın kapısını çalacak. Ancak şartlarda anlaşma sağlanamazsa sezon sonu beklenecek.

Çünkü Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tecrübeli oyuncu daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. (Takvim)




Son dakika haberi | Galatasaray, Kasımpaşadan Aytaç Karayı istiyor

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