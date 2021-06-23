Son Dakika Haberi... Galatasaray, KAP'a bildirdi! Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay...
Galatasaray Spor Kulübü, yönetim kurulu üyelerinden Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Banu Vahapoğlu'nun görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından yönetim kuruluyla ilgili beklenen resmi açıklama yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Banu Vahapoğlu'nun yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini KAP'a bildirdi.
İşte KAP'a yapılan açıklama;
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Abdurrahim Albayrak,Sayın Yusuf Günay ve Sayın Banu Vahapoğlu Akgün 23.06.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
GALATASARAY'DA GÖREV DAĞILIMI DA AÇIKLANDI
Başkan: Burak Elmas
İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp
Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir
Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık
Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu
Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver