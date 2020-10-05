Son Dakika Haberi | Galatasaray kalesinde 35 saniyede skandal gol!

Kasımpaşa’yı Galatasaray karşısında 1-0 galibiyete taşıyan gol, sarı kırmızılı takımın akıl almaz hataları sonucu geldi.

Maçın 45+2. dakikasında ev sahibi takımın kendi yarı alanından taç atışıyla başlattığı oyunda top 35 saniye boyunca Kasımpaşalı oyuncuların ayağında kalırken, Galatasaraylılar bir kez bile müdahale edemedi.

Sarı kırmızılı takımın resmen uyuduğu pozisyonun devamında sağ tarafta topla buluşan Yusuf Erdoğan, karşısındaki Emre Taşdemir’i kolayca ekarte edip ceza alanına yaklaştı ve harika bir vuruşla kaleci Fatih Öztürk’ü avladı.

Galatasaray’ın bu sezon Süper Lig’de yediği diğer gol de ceza alanı dışından atılan şut sonucu gelmişti.

Sezonun ilk haftasında 3-1 kazanılan Gaziantep FK maçında Andre, uzak mesafeden Fatih’i mağlup etmişti.