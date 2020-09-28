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Haber Giriş: 28.09.2020 - 00:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’nın annesi hayatını kaybetti

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Son Dakika Haberi | Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’nın annesi hayatını kaybetti
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Sarı kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın annesi Norma'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Galatasaray'da geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yeni sezonda takımda yer alamayan Muslera, annesini kaybetti.

Uruguaylı file bekçisinin birkaç gün önce annesinin yanına gitmek için takımdan izin öğrenildi.

Galatasaray, taziye mesajı yayımladı:

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan da taziye mesajı geldi.

Mesajda, "Kaptanımız Muslera'nın değerli annesinin vefat ettiği haberini üzülerek öğreniyoruz. Muslera ve ailesinin acısını en derin duygularımızla paylaşıyor ve kendilerine baş sağlığı diliyoruz..." ifadelerine yer verildi.

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