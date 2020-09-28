Son Dakika Haberi | Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’nın annesi hayatını kaybetti
Sarı kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın annesi Norma'nın hayatını kaybettiği belirtildi.
Galatasaray'da geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yeni sezonda takımda yer alamayan Muslera, annesini kaybetti.
Uruguaylı file bekçisinin birkaç gün önce annesinin yanına gitmek için takımdan izin öğrenildi.
Galatasaray, taziye mesajı yayımladı:
Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 27, 2020
Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/qRYdWDdmau
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan da taziye mesajı geldi.
Mesajda, "Kaptanımız Muslera'nın değerli annesinin vefat ettiği haberini üzülerek öğreniyoruz. Muslera ve ailesinin acısını en derin duygularımızla paylaşıyor ve kendilerine baş sağlığı diliyoruz..." ifadelerine yer verildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle