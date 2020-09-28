Son Dakika Haberi | Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’nın annesi hayatını kaybetti

Galatasaray'da geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yeni sezonda takımda yer alamayan Muslera, annesini kaybetti.

Uruguaylı file bekçisinin birkaç gün önce annesinin yanına gitmek için takımdan izin öğrenildi.

Galatasaray, taziye mesajı yayımladı:

Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/qRYdWDdmau — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 27, 2020

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan da taziye mesajı geldi.

Mesajda, "Kaptanımız Muslera'nın değerli annesinin vefat ettiği haberini üzülerek öğreniyoruz. Muslera ve ailesinin acısını en derin duygularımızla paylaşıyor ve kendilerine baş sağlığı diliyoruz..." ifadelerine yer verildi.