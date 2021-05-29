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GeriFutbol Son dakika haberi: Galatasaray iki yıldızla anlaştı, Nijeryalı forvet yolda! - Galatasaray'ın transfer listesi
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Futbol
Haber Giriş: 29.05.2021 - 08:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Galatasaray iki yıldızla anlaştı, Nijeryalı forvet yolda! - Galatasaray'ın transfer listesi

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Son dakika haberi: Galatasaray iki yıldızla anlaştı, Nijeryalı forvet yolda! - Galatasaray'ın transfer listesi

Galatasaray'da son dakika... Sarı kırmızılılarda seçim gündeminin dışında transfer çalışmaları da hız kazandı. Mevcut yönetim, iki yıldız isimle her konuda anlaşma sağladı. Forvet dışında kanat bölgelerinde de oynayabilen Nijeryalı futbolcu da listede..

Galatasaray'da transferde sıcak saatler... Seçime rağmen transferi askıya almak istemeyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...

AHMET MUSA ÖNERİLDİ

Sarı-Kırmızılılar'a daha önceki transfer dönemlerinde birçok kez gündeme gelen Nijeryalı forvet Ahmed Musa önerildi. Suudi Arabistan ekibi Nasr'dan ayrıldıktan sonra fizik olarak geriye gitmek istememesi nedeniyle 2 aylığına ülkesinin takımlarından Kano Pillars'a imza atan Musa için henüz karar verilmediği öğrenildi.

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AYTAÇ KARA VE ALPASLAN ÖZTÜRK İMZAYI BEKLİYOR

İç transferde Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray, sezonun erken açılacak olması sebebiyle transferlerin olabildiğince erken tamamlanması hedefleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe'den ayrılan stoper Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa ile yollarını ayıran Aytaç Kara ile her konuda anlaşmaya vardı. İki oyuncuyla da transfer döneminin başlamasıyla sözleşme imzalanacak.

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KAAN AYHAN İLE ANLAŞILDI, SASSUOLO İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray, geçen sezon da transferi için çok uğraştığı milli futbolcu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçmişti. Sassuolo'da 19 maça çıkan ve koronavirüse yakalandıktan sonra kadroya girmekte zorlanan 26 yaşındaki Kaan ile yapılan görüşme olumlu geçti. Kaan Ayhan, Galatasaray'a gelmek istiyor.

Kaan Ayhan'ı 1 yıllığına kiralamak için Sassuolo ile görüşen Galatasaray, bu konuda da belli bir yol almış durumda.

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