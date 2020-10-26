Son Dakika Haberi | Galatasaray huzur arıyor! Gözler Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'de

Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz’in eleştirilerine Erzurum maçı sonrası yanıt verirken, sarı kırmızılı camianın önde gelenleri, ikili arasındaki bu söz düellosunun artık bitmesi gerektiğini belirtip, “Huzur istiyoruz” dediler.

G.Saray Erzurum dan 3 puanla dönerken, gündeme damga vuran isim teknik direktör Fatih Terim oldu. Terim, “Her şeyin farkındayım” diyerek yönetime üstü kapalı mesaj gönderirken, her ne olursa olsun görevi bırakmayacağının altını çizdi. Bu sözlerin ardından şimdi tüm sarı kırmızılı camia, Terim ile yönetim arasındaki gerginliğin sona ermesini bekliyor. Peki bu arada neler yaşandı? Soru-cevap şeklinde anlatalım...

Stadyumdaki toplantıya katıldı

1- Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilere kırgın mı?

Evet. Yönetime kırgın ve kızgın. Terim, istediği transferler yapılmamasına rağmen yönetime karşı sert bir çıkış yapmadı. “Ellerinden geleni yaptılar” diyerek, olası eleştirilere de kalkan oldu. Bununla da yetinmedi; Cengiz’in daveti üzerine transferin son gününde yani 5 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’te Türk Telekom Stadı’nda yapılan toplantıya tam vaktinde katıldı. Bunlara rağmen Cengiz’in, takımın oynadığı futboldan memnun olmadığını medya yoluyla dile getirmesini ‘iyi niyetli bulmadı.’

İstifayı hiç düşünmedi çünkü...

2- Terim, eleştirileri için Mustafa Cengiz’le bir görüşme yaptı mı?

Öncelikle belirtelim; Fatih Terim, Mustafa Cengiz’in gündeme damga vuran sözlerinin doğru olduğunu öğrendi. Ancak, neden bunları söylediğini sormadı. İkili arasında telefon görüşmesi dahi yaşanmadı.

3- Terim istifayı düşündü mü? Düşündü ise neden göreve devam ediyor?

Başkan Mustafa Cengiz’in eleştirilerine elbette ki çok kırıldı Fatih Terim. Ancak istifayı bir an olsun düşünmedi. Bunun sebebi ise çok açık; Galatasaray taraftarlarına daha önce verdiği söz.

Bıraktırmaya çalışıyorlar

4- Fatih Terim’in Erzurum’daki sözlerinin adresi sadece Cengiz mi?

Fatih Terim ‘istifa etmeye zorlandığı’ görüşünde. Yönetimde ve camiada bazı grupların, görevi bırakması için çalıştıklarına dikkat çekmek için 2013 yılında Galatasaray’dan ayrılmak zorunda kaldığı döneme gönderme yaptı. “Ben defalarca Galatasaray’dan kopartıldım. Herkes benim neler yapabileceğimi bilmesine rağmen sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki, içeride ve dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan yaptıkları planlarını bilmiyorum” dedi.

ESKi TERiM OLSA ÇOKTAN iSTiFA EDERDi

5- Yönetim-Terim ilişkisi şu an ne düzeyde?

Neredeyse hiç yok. Terim, 2. başkan Abdurrahim Albayrak dışındaki tüm yönetimle köprüleri attı. Kendisini yakından tanıyanların ortak görüşü şu: “Eski Fatih Terim olsa çoktan istifa ederdi.”

6- Terim, yönetiminde en büyük desteği kimden görüyor?

Fatih Terim’e açık şekilde destek veren ve hem kendisini hem takımı yalnız bırakmayan tek isim Abdurrahim Albayrak. Mustafa Cengiz ile fikir ayrılığı yaşasa da Galatasaray’a zarar vermemek adına kesinlikle istifa etmeyeceğini de söylüyor. Aynı Fatih Terim gibi...

BELHANDA’NIN KAPTAN OLMASININ SEBEPLERi

7- Ücretinde indirim yapmadığı için başkan Mustafa Cengiz’in açıkça eleştirdiği Younes Belhanda’nın Erzurum’da kaptan olarak sahaya çıkarılması, yönetime karşı bir tavır mı?

Bu durumun yönetimle bir ilgisi yok zira Terim’in öncelikleri çok farklı. Birincisi, Belhanda Erzurum’da sahaya çıkan 11’de en kıdemli futbolcu idi. İkincisi, Belhanda mevcut kadroda alternatifi bulunmayan bir oyuncu. Herhangi bir şekilde oynamadığında yerine forma vereceği futbolcu yok.

YENi TERiM’i ERZURUM’DA iZLEDiK

8- Erzurum maçında Terim sürekli ayaktaydı, bu bir kızgınlığın sonucu muydu?

Cengiz’in açıklamaları Fatih Terim’i kırdı, üzdü, kızdırdı. Ama hırslandırdı da. Bu yüzden hiç oturmadı.

9- Fatih Terim bundan sonra ne yapacak?

Sadece saha içine odaklanacak. Nitekim Erzurum maçına da bu şekilde motive oldu. Aslında Erzurum’da, bundan sonra nasıl bir Terim izleyeceğimizi gösterdi.

CENGiZ KONUŞACAK MI?

10- Cengiz yarın konuşacak mı? Terim’e yanıt verecek mi?

Gözler artık Mustafa Cengiz’de. Terim, “Artık saha içine konsantre olacağım” diyerek Florya’da takımın başında, ancak yönetimle de Abdurrahim Albayrak dışında arasına mesafe koymuş durumda. Başkan Cengiz’in yarın GS TV’ye çıkıp bir konuşma yapması bekleniyor. Ancak, ertelemesini isteyenler de var.

ESKi BAŞKANLAR NE DEMiŞTi?

FARUK SÜREN: TERiM YAPAYALNIZ

Fatih Terim yapayalnız bırakılmış durumda. Gerçi bu yeni bir şey de değil. Başkan ile aynı dünyaları paylaşmıyorlar. Galatasaray’ın öyle ya da böyle oynatmak zorunda olduğu futbolcuları hedef almak doğru bir düşünce tarzı değil.

DUYGUN YARSUVAT: HOCAYI RAHAT BIRAKIN

Teknik konularda Fatih Terim’i rahat bırakmak gerekir. Fatih hoca Florya’da kimseyi istemiyor. İstememekte de haklı. Bu adamları (Belhanda, Feghouli, Falcao) kazanmaya, oynatmaya çalışıyor. Neden? Çünkü sözleşmeli oyuncular.

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