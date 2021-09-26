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Son Dakika Haberi... Galatasaray-Göztepe maçında Fatih Terim ile taraftar arasında gerginlik! Göztepe'nin golü sonrası...

#Galatasaray#Göztepe#Süper Lig
Son Dakika Haberi... Galatasaray-Göztepe maçında Fatih Terim ile taraftar arasında gerginlik Göztepenin golü sonrası...

SSüper Lig'in 7. haftasında oynanan Galatasaray-Göztepe maçına konuk ekibin attığı gol ve sonrasında yaşananlar damga vurdu. Teknik direktör Fatih Terim, golün ardından bir taraftarla tartıştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da gerginlik çıktı.

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Spor Arena Özel - Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan Süper Lig'in 7. hafta maçında gergin anlar yaşandı.

Galatasaray 2-1 Göztepe (Maçın özeti ve golleri)

Galatasaray 2-1 Göztepe (Maçın özeti ve golleri)

HATA GOLÜ GETİRDİ

Mücadelenin 43. dakikasında Luyindama'nın kaptırdığı topta Ndiaye topu ağlarla buluşturdu ve Göztepe'yi öne geçiren golü kaydetti.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Golden hemen sonra tribündeki bir grup Luyindama'yı ıslıkladı. Bu hareketin ardından bazı taraftarlar da ıslıklayanlara tepki gösterdi.

Topu ayağına aldığında ıslıklanan tecrübeli oyuncuya arkadaşları moral vermeye çalıştı. Tribünler top kayıpları yapan Annholt'u da ıslıkladı.

Son Dakika Haberi... Galatasaray-Göztepe maçında Fatih Terim ile taraftar arasında gerginlik Göztepenin golü sonrası...

MUSLERA'YA DA TEPKİ

Gol pozisyonunda kaleden açılmakta tereddüt eden ve vuruş esnasında ceza sahası dışında Fernando Muslera'ya da sosyal medyada tepki gösterildi. Bazı taraftarlar, Luyindama kadar Uruguaylı kalecinin hatalı olduğunu savundu.

DEVREDE KENARA ALINDI

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Fatih Terim, ikinci yarı öncesinde golde hatası olan Christian Luyindama'yı ve Cezayirli Sofiane Feghouli'yi oyundan aldı.

Son Dakika Haberi... Galatasaray-Göztepe maçında Fatih Terim ile taraftar arasında gerginlik Göztepenin golü sonrası...

FATİH TERİM İLE TARAFTAR ARASINDA GERGİNLİK

Ndiaye’nin golünden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, arka bölümündeki tribünden bir taraftarla kısa süreli münakaşaya girdi.

İdari menajer Mert Çetin araya girip yatıştırdı. Fatih Terim, devre arasının bitimi ile tünele girerken o bölüme doğru el işareti yaparak soyunma odasına gitti.

TAKIMI ÇAĞIRDILAR

Galatasaraylı taraftarlar, ilk yarının son düdüğüyle tüm takımı tribünlere çağırarak alkışladılar. 

AANHOLT İLE GÖZTEPE KULÜBESİ ARASINDA ATIŞMA

Karşılaşmanın son dakikalarında ise Van Aanholt ile Göztepe yedek kulübesi arasında gerginlik çıktı. Hollandalı oyuncu, yaşananların ardından sarı kart gördü.

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#Galatasaray#Göztepe#Süper Lig