Son dakika haberi | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hakemler direkten döndü

G.Saray 12 kişi iken golü bulsa ve hakem santra öncesinde bu durumu fark etse, gol iptal edilecekti. F.Bahçe fileleri havalandırsaydı gol geçerli sayılacaktı.

Büyük bir heyecana sahne olan derbide hakem skandalı son anda önlendi... 70. dakikada G.Saray, 3 oyuncu değişikliği birden gerçekleştirdi. Feghouli’nin yerine Babel, Arda’nın yerine Etebo, Falcao’nun yerine ise Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu. Son anda uyarıyla tabela kalktı ve Falcao çıktı.

Kural kitabı ne diyor?

Unutulan tabela son anda kalkmasa ve oyun başlasa, karşılaşmanın hakemleri büyük bir ceza ile karşılaşacaktı. Bununla birlikte kural kitabına göre; mücadele tekrar başladığında fazladan bir oyuncunun bulunduğu takım olan Galatasaray, eğer golü bulsaydı ve santra yapılsaydı hakem sonradan fark etse bile golü iptal edemezdi. Santra öncesinde 12 kişi olduğu fark edilmesi durumunda ise G.Saray’ın golü iptal edilecekti. Eksik olan takım olan F.Bahçe fileleri havalandırsaydı, her iki durumda da gol geçerli sayılacaktı.