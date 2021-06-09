Son Dakika Haberi... Galatasaray, Ekrem Memnun ile yeni sözleşme imzaladı

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, geçtiğimiz sezonun Ocak ayında başantrenörlük görevine getirilen Ekrem Memnun ile sözleşme yeniledi. Geçtiğimiz Mayıs ayında atılan imzalarla birlikte Galatasaray'ın efsanesi Ekrem Memnun, yeni sezonda erkek basketbol takımımızın başında olacak.

İlk olarak 1982'de adımını attığı Galatasaray macerasında 1988'de antrenörlük kariyerine başlayan Ekrem Memnun, kulübün tarihine geçecek sayısız kupa ve başarıya imza attı.

1996-2002 yılları arasında kadın basketbol takımımızın başantrenörü olan efsane koç, 1998-1999 sezonunda takımıyla birlikte ülke tarihinin kadın basketbolundaki o tarihe dek en büyük başarılarından biri olan Euroleague üçüncülüğünü elde etti. Bu süre zarfında üç Türkiye Ligi (1996-1997, 1997-1998, 1999-2000) üç Cumhurbaşkanlığı Kupası (1996, 1997, 1998) ve iki de Türkiye Kupası (1997, 1998) kazanan takımın başındaydı.

2002'de Erman Kunter yönetimindeki Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nda yardımcı antrenör olarak çalışmayı sürdüren Memnun, 2003 yılında Kosova takımı Sigal Prishtina'nın başantrenörü olup, iki sezon burada normal sezon liderliği, bir Kosova Kupası, bir Kosova Milli Kupası ve bir de Kosova Süper Kupa başarıları gördü.

2005'te yeniden Türkiye'ye dönen Ekrem Memnun, Oktay Mahmuti yönetimindeki Efes Pilsen'in yardımcı antrenörlüğüne getirilirken, bu görevinde üç sezon boyunca devam etti. 2008'de Darüşşafaka Cooper Tires'in başantrenörlüğüne geçip burada iki sezon görevde kaldı.

13 Haziran 2012 tarihinde Galatasaray Odeabank Kadın Basketbol Takımı’nı çalıştırmaya başlayan Ekrem Memnun, ligde Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek 14 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. 13 Nisan 2014’te ise Euroleague Women finalinde ezeli rakip Fenerbahçe’yi devirerek şampiyonluğa ulaştı ve kulüpler bazında kadınlar basketbol tarihinin en büyük başarısına imza attı. Galatasaray Odebank’ı lig ve Avrupa’da zirveye taşıyan Memnun, aynı sezon Türkiye Kupası’nın da kazanılmasıyla 2013-14 sezonunu 3 kupayla tamamladı ve kulüp tarihinin basketboldaki en tarihi sezonlarından birinde başrolü oynadı.

Sayın Ekrem Memnun'a başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

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