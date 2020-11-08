Son Dakika Haberi | Galatasaray Belhanda: "Gol değil de asisti daha fazla tercih ederim"

Asisti gole tercih ettiğini söyleyen Faslı yıldız, "Gol değil de asisti daha fazla tercih ederim. Ben de bugünkü Sivasspor karşısında asist yaptım, Arda kaptan da golü attı. Sivasspor karşısında iyi oynadık ama daha iyi oyun ve daha iyi sonuçlar için daha çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.