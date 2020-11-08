MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Galatasaray Belhanda: "Gol değil de asisti daha fazla tercih ederim"
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray Belhanda: "Gol değil de asisti daha fazla tercih ederim"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 08.11.2020 - 21:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray Belhanda: "Gol değil de asisti daha fazla tercih ederim"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Galatasaray Belhanda: "Gol değil de asisti daha fazla tercih ederim"
Abone Olgoogle-news

Galatasaraylı futbolcu Belhanda; 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçın ardından konuştu.

Asisti gole tercih ettiğini söyleyen Faslı yıldız, "Gol değil de asisti daha fazla tercih ederim. Ben de bugünkü Sivasspor karşısında asist yaptım, Arda kaptan da golü attı. Sivasspor karşısında iyi oynadık ama daha iyi oyun ve daha iyi sonuçlar için daha çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle