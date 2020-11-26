Son Dakika Haberi | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den seçim iddialarına yanıt! '6 kez dayak yedik'

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz baskın seçim iddialarının doğru olmadığını belirtirken “Siz baskın seçim görmemişsiniz. Bir önceki yönetim bize 20 gün verdi ya” dedi. Dün Socios ile imzalanan anlaşma sonrası Cengiz seçim süreci ile ilgili ilgili şunları söyledi: “Her eleştiriye saygım var. Allah için yahu. Önde emsal var. 20 Ocak’ta seçime girdik, 25 Ocak’ta devir teslim aldık. 3-4 günümüz vardı. 31 Ocak’ta da ara transfer kapandı. Çok önemli, çok istiyorduk hocanın onayıyla Nagatomo’yu aldık. Ndiaye’yi yolladık. 3 günde yahu.

'Kalbim G.Saray, aklım zaten yok'

Seçim kararından 31 Ocak’a kadar 45-50 gün var. Barcelona seçime giriyor 5 gün varken. Ara transfer zaten. 6 transfer dönemi geçirdik. 6 tane dayak yedik. Daha geniş fırsat verdiğime inanıyorum. Biz başvurduk dedik, cevabı 1 ay sonra geldi. Başvurduğumuza inanmadılar. Hem mali genel kurul istedik. Ağır tüzük ihlali yaptılar. Denetleme raporu okunmadı Divan’da. O kadar çok istediler ki, bize iş yaptırmıyorlar. Benim moralim bozulmaz. Ben geçirilen hastalıklar, darbeler arasında tekim. 8 milyar insan içinde aynı anda 4 ayrı organdan ameliyat yok. İyi ki kalbime bir şey olmadı. Kalbim Galatasaray ile devam ediyor. Akıl zaten yok. Anomiye düşmeyelim.

'Başkanlar yalan söylemez, beyaz hariç'

G.Saray başkanları yalan söylemez. Beyaz yalan olabilir. Evliler daha iyi bilir. Biz baskın seçim yapmadık. Aynı anda 3-4 aday çıktı. Saat sektirmediler. Bundan rahatsız değilim. Rekabet ne kadar güçlüyse siz o kadar güçlü olursunuz. İpek kozadan çıkar gibi ipeği örersiniz. Hepsi Galatasaray için var. Etik diyenler etiket için çıkmasınlar. İzin verildiğinde elbet seçim olacak. Bu pandemi ilainihaye gitmeyecek. Enseyi karartmayın. Moral bozmayın. Biz anayasa fırlatmalar, krizler gördük. Yüzde 700 faizler, yıkılan dev şirketler gördük. İnsanlık bunun üstesinden gelecek.