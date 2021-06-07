Son Dakika Haberi: Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: "İşini yönetemeyen Galatasaray'ı yönetemez"

Röportaj / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’da başkan adayı Metin Öztürk üyelerin neden kendisine oy vermesi gerektiğini anlatırken, göreve gelecek başkan ve yönetimin gri değil, şeffaf olması gerektiğini söyledi. Hürriyet’e özel açıklamalarda bulunan Öztürk şu ifadeleri kullandı: “Bakın, diğer kulüp yöneticileri ile hatta devletle ticari ilişkiniz varsa federasyonda masaya nasıl dik oturacaksınız?

iŞ iNSANI BAKIŞ AÇISI GEREKLi

Bugün sahada kazandığınızı masada kaybetmemeniz lazım. Onun için ne devlet ile ne de diğer kulüp yöneticileri ile bir işinizin olmaması lazım. Niye Metin Öztürk? G.Saray’ın bugüne gelmiş 3 milyarlık bir borcundan bahsediyoruz. 2.1 milyarı da bankalara. İş insanı bakış açısı ile yönetmeniz lazım.

Kim iş insanı, kim değil ona bakmalı

Şuna da bakmak lazım; bu adaylardan kim iş insanı, kim değil? Bugüne kadar devlete ne kadar vergi ödemiş? Bu süreçte kaç tane vergi affından faydalanmış ya da faydalanmamış. Şu an G.Saray’ın sorunu ikide bir bankalara ya da devlete gidip ‘Benim borcumu yapılandır, benim kredilerimi ötele’ demesi...

NET VE ŞEFFAF MI YOKSA GRi Mi?

İşini doğru yönetemeyen G.Saray’ı nasıl doğru yönetsin? Şuna bakmalı üyeler; Net, şeffaf bir yönetim mi var, yoksa gri bir yönetim mi var. Gri bir aday mı var. Etik olarak gri. Rakip kulüp yöneticileri ile ticari ilişkiniz varsa bu ahlaken değil etik olarak gri!

Çırak değil, usta olarak geliyoruz

2018 Eylül’ünde başkanlığa aday olma kararı aldık. Hemen harekete geçtik. Bu süreç verimli oldu. Bin 500’e yakın üye ile 140’a yakın toplantı yaptık. Göreve gelen yönetimler hep ilk dönem için ‘Çıraklık süremiz bitti şimdi icraat zamanı’ derler. Çıraklığınızdan bize ne! Galatasaray 30-40 milyon Euro kaybettikten sonra ne anlamı var...

KULÜBÜ NASIL iÇERi ATTIKLARINI GÖRDÜK

Bizim ustaya ihtiyacımız var, sorunları bilmeyen, ilk dönem için ‘Çıraklık, anlama’ dönemi diyecek birine ihtiyacımız yok. Biz 2 sene boyunca çalıştık, sorunları biliyoruz. Ben ve ekibim usta olarak geliyoruz. Çırak olarak gelenlerin Gomis’ten Falcao’ya kadar kulübü nasıl 50 milyon Euro içeri attığını gördük.

FATiH HOCA KENDi TERiM’iNi YARATMALI

Bu seneyi Fatih Terim ile götürürsünüz. Sonraki 2 yılda da Piontek-derwall ikilisi nasıl Fatih Terim ve Mustafa Denizli hocalarımızı bize kazandırdıysa böyle bir modele geçersiniz. Fatih Hocamız da 3 sene sonra 70 yaşına geliyor. O süreçte o da kendi Fatih Terim’ini yetiştirecek. Yani biz gelirsek 3 yılımızı Fatih terim hocamızla geçireceğiz. Birinci yılda teknik adam olarak çarpışan, sonraki 2 yılda ise yine hoca ama kendi teknik adamını yetiştiren, eğitmen hoca olarak da katkı vermesini isteyeceğiz.

DURUŞUMUZ TERiM’Ci DEĞiL G.SARAY’CI

6 başkan adayının 5’i de Fatih terim hocamızla çalışacağını söylüyor. Bu 5 adayın hangisi kalpten Fatih terim ile çalışmak istiyor, hangisi durumdan istifade edip Fatih terim ismini telaffuz ediyor, bilmiyorum. Bizim duruşumuz net. Bizim duruşumuz terim’ci bir duruş değil!

ALEX FERGUSON GiBi OLMALIYDI

Bizim duruşumuz G.Saraylı, G.Saraycı bir duruş! G.Saray’ın kurumsal çıkarları doğrultusunda devamlılık esastır. Hep Alex Ferguson-Manchester United örneğini vermişizdir. 20 yıl boyunca United teknik direktörlüğü yaptı ve birçok başarı kazandırıp sir unvanı aldı. 20 YIL

KALSA BELKi BU BORÇ OLMAZDI

Fatih Terim’in ayrılıkları, git-gelleri ile G.Saray birçok başarı ve şampiyonluk kaybetmiştir. Fatih hoca 20 sene kalsa bu borçların çoğu olmazdı. Çünkü her hoca kendine göre takım kurdu ve kaynak israfı oldu. Bizim Terim’e yaklaşımımız bir seçim kazanma stratejisi değil! Çünkü bir gün bizim de Terim’in de miadı dolacak.

ÇALIŞMAMAK SIKINTI YARATIR

Biz diyoruz ki Fatih Hoca ile çalışmanın tam zamanı! Müthiş bir tecrübesi var, tam Avrupa’da Sırat Köprüsü’nden geçiyoruz. 3 ön eleme oynayacağız Şampiyonlar Ligi’nde... Bu zor ve engelli dönemde Fatih Terim ile çalışmamak kulübü yeni sıkıntılara götürür.

EN ÇOK FATiH HOCAYI iNCiTMiŞTiR

Biz bir sonraki 3 yıllık döneme de talibiz. O dönemde Fatih Hocamıza başkan adaylığı yakışır. Aramızda tatlı bir hizmet yarışı olabilir. Ama biz terim üzerine bir seçim stratejisi kurmadık. Onun avukatını ayrılmış olsun, olmasın başka bir listede görmek herkesi incitir. En çok da bana göre Fatih Hocamı incitmiştir. Çünkü Fatih terim adı üzerinden prim yapılmasından hoşlanmaz.

KAVGAYI DÖRT MADDEYi DEĞiŞTiREREK BiTiRECEĞiZ

Biz G.Saray’daki kavgayı Eylül-Ekim’de yapacağımız Tüzük Genel Kurulu ile bir günde bitireceğiz.

1-Mali Genel Kurulu 2 güne çıkarmak. Mevcut düzende gece 00:00’a kadar 300 kişi kalıyor ve o 300 kişi karar veriyor G.Saray’ın geleceğine. Oy kullanmaya 4 bin kişi geliyor ama başkana göndermeye o 300 kişi karar veriyor. Yanlış burada. İradeyi temsil etmiyor.

2- Bilançoları aynı güne getirmek. Bir tarafımız dernek bir tarafımız A.Ş.! Bunlar farklı olduğu zaman manipülasyona açık oluyor

ve gerçek borcumuzu göremiyoruz. Konsolide adı altında bize bir şeyler söyleniyor. Bunu da değiştireceğiz tüzükte...

3- Denetleme Kurulu! Beni, benle göreve gelenler denetliyor şu anda. O zaman da borcunuz 3 milyar TL’ye geliyor G.Saray olarak. Denetlemeyi de ayıracağız.

4- 60 yaşında ve üzerindeki üyelerimizin aidat ödeme zorunluluğunu kaldıracağız. İsteyen aidatını tabii ödemeye devam eder. Ekonomik değil, teknoloji ile alakalı.

300 MiLYONU BULAMAZSAN 400 MiLYON LiRA DA KAÇAR

Cebinizden para koymadığınız takdirde 12 futbolcunuzun gittiği ortamda ‘Zaman içinde kaynak yaratalım ve ayağımızı yorganımıza göre uzatalım’ derseniz Şampiyonlar Ligi’ni kaybedersiniz. Katılamazsınız. Katılamadığınız zaman 400 milyon TL gitmiş olur. Yani 300 milyon TL taze para bulamazsanız, 400 milyon TL size ait para gitmiş olur!

SANDIĞA GELMEYEN ELEŞTiRi YAPMASIN

Pandemi belki katılımı düşürebilir. Ama bu önemli değil. Bir başka kulübün başkanı 20 sene önce 1 oy farkla göreve seçildi. Başkan olarak da 20 sene devam etti. Amerika’da başkan pandeminin en yoğun olduğu, aşının olmadığı ortamda seçildi. Bodrum’da yazlığımda kalayım, sandığa da gidip oy kullanmayayım, 3 yıl boyunca seçilmiş yönetim içinde ahkam keseyim derseniz... Bu da G.Saraylılık değil! Sandığa gelmeyen lütfen eleştirel anlamda herhangi bir cümle kullanmasın.

HER YIL ŞAMPiYON OLSANIZ DA BU BORÇLAR ÖDENMEZ

Bize küçük yaşta öğretilen ‘havuz teorisi’ vardı! Yani gelir ile gider arasındaki denge. G.Saray’ın kurtuluşu budur. Biz gelirleri arttırıp, giderleri azaltacağız. Bizim hızlıca bu borçları eritmemiz lazım. Her sene şampiyonlolsanız ve Şampiyonlar Ligi’ne kalsanız bile bu borçlar ödenmez. O yüzden faiz yükünü azaltmanız lazım.

46 SPONSORLA GELiYORUZ

Amatör sporlarla ilgili çözümümüz iki aşamalı! Bu formülün de başka bir adayda olduğunu düşünmüyoruz. Bir tanesi hemen yarın gerçekleşecek formül. Biz şu an 46 sponsorla geliyoruz amatör branşlara. Her şubenin birkaç sponsoru olacak. Bu sene sponsorlar orayı ayağa kaldıracak. Bir sonraki yıl içinde spor okulları ile amatör branşları gelir getirir hale getireceğiz.

5 ADAYDAN KiM CEBiNDEN KASAYA PARA KOYABiLiR?

2. başkan Abdurrahim Albayrak 3 ay içinde önemli ödemeleri olduğunu söylüyor. O söylüyorsa doğrudur. Mevcut yönetimin Mart, Nisan, Mayıs ödemelerini bu döneme aktardığını biliyoruz. Bu ödemeler yapılmamış, ötelenmiş. O zaman niye ödemediler? 3 ay içinde kimse 300 milyon TL kaynak yaratamaz. Ne yaparsınız, kasa kolaylığı sağlarsınız.

LiSTELERE BAKAN TABLOYU GÖRÜR

Biz şunu söylemiştik... 200 ise 200, 300 ise 300, 400 ise 400 için hazırız dedik! Yani “3 ay içinde ben bir kaynak yaratırım kulübe gökten 300 milyon TL indiririm” diyen doğru söylemiyordur. Tek şey cebinizden koyacaksınız. Zaten listelere baktığınızda adaylar arasında hangisi cebinden koyabilir, o tabloyu görürsünüz.

Ali Naci Küçük'ün sorularını yanıtlayan başkan adayı metin Öztürk, Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili olarak borcu 3-4 senede bitirmek istediklerini belirtirken takım bütçesinin de düşürüleceğini ifade etti.

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