Son Dakika Haberi... Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto! Taraftarlardan yönetime çağrı...

Haberin Devamı

Galatasaray ile Başakşehir'in kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 17. hafta maçında konuk ekibin golünden sonra dikkat çeken anlar yaşandı.

Gözden Kaçmasın Canlı Anlatım: Galatasaray Başakşehir maçı Haberin Tüm Görselleri

G.SARAY FAUL BEKLEDİ AMA...

Mücadelenin 20. dakikasında Başakşehir, Stefano Okaka'nın golüyle öne geçerken sarı-kırmızılılarda pozisyonun içinde yer alan Marcao faul bekledi.

VAR incelemesi yapılmamasının üzerine hakem Zorbay Küçük'e itirazlar artarken Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.

TARAFTARDAN PROTESTO

Golden yalnızca 2 dakika sonra Marcao, Visca'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve taraftarlar protesto tezahüratlarına başladı.

Tribünlerden "TFF istifa" ve "Yönetim uyuma, takımına sahip çık" şeklinde tepkiler yükseldi.

İSMAİL ÇİPE'YE DE TEPKİ

Galatasarayın deneyimli kalecisi ve takım kaptanı Fernando Musleranın Demir Grup Sivasspor deplasmanında ağır bir sakatlık geçirmesi sonucunda bir süre dahalardan uzak kalacak olmasından dolayı Medipol Başakşehir maçında kaleyi İsmail Çipe devraldı. Teknik direktör Fatih Terim, Musleranın yokluğunda kaleyi İsmail Çipeye emanet etti.

Okaka'nın goü sonrası İsmail Çipe için de sosyal medyada çok sayıda olumsuz paylaşım yapıldı.

Haberin Devamı

EMRE BELÖZOĞLU'NA ISLIK

Galatasaraylı taraftarlar, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğluna tepki gösterdi. Sarı kırmızılılar, maç öncesinde Emre Belözoğlunun aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve ıslıkladı.