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Futbol
Haber Giriş: 05.06.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray, Alex Moreno transferinde mutlu sona yakın!

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Son Dakika Haberi... Galatasaray, Alex Moreno transferinde mutlu sona yakın!

Galatasaray'ın, Real Betis forması giyen sol bek Alex Moreno'nun transferi konusunda son aşamaya geldiği belirtildi.

Galatasaray'da sol bek bölgesi için transfer çalışmaları devam ediyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye alınan Alex Moreno'nun transferinde mutlu sona yakın olduğu kaydedildi.

Haber Global'in haberine göre; Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu pozisyon için transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar Real Betis forması giyen İspanyol futbolcu Alex Moreno'nun kiralanması konusunda son aşamaya geldi.

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27 yaşındaki Alex Moreno, bu sezon La Liga'da 23 maçta 1785 dakika süre alırken 2 asist yapma başarısı gösterdi. Moreno, 2019 Ağustos'ta Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.

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