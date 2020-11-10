Son Dakika Haberi | Galatasaray 3 puandan fazlasını kazandı

Terim, hedefteki yıldızlar Belhanda ve Feghouli’den vazgeçmemenin meyvesini aldı. Kaptan Arda Turan, Sivas’ta yeniden doğdu. Ankaragücü maçında sınıfta kalan orta saha, değişikliklerle Sivas’ta takdir aldı. Taylan takımın değişilmezi olurken, Okan’la birlikte kaleye de güven geldi.

Sivas’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden G.Saray’da bu kez milli takım arasına huzurlu ve mutlu girildi. Yarışta F.Bahçe’nin kaybetmesi, Alanya’nın ise Trabzon ile berabere kalmasının ardından G.Saray, Sivas’ta 3 değil, adeta 8 puan aldı. Lider Alanya ile puan farkını bire indiren sarı kırmızılılar ayrıca Sivas’ta puan dışında da çok şey kazandı. İşte nedenleri... 2 hafta öncesine kadar maaş indirimi yapmadıkları için eleştiri oklarının hedefinde olan ve sosyal medyadan birçok tepki alan Belhanda ile Feghouli de kazanıldı.

Yeni orta saha hattı netleşti

Fatih Terim iki oyuncusundan vazgeçmeyerek galibiyette önemli rol oynarken, Belhanda bir gol, bir asist ile ön plana çıktı. Feghouli de isteği, hırsı ve çabasıyla alkış aldı. Fatih Terim’in önemli bir taktiksel değişikliğe giderek takımını sahaya sürdüğü orta saha hattı tam not aldı. Taylan, Etebo, Ömer ve Emre’den oluşan orta saha hattı Ankaragücü maçında sınıfta kalırken, Sivas’ta Belhanda, Taylan, Emre, Feghouli ve Arda’dan oluşan orta sahasının daha yaratıcı ve etkili olması takdir topladı. Bu 5’liden sakatlık ya da fiziksel açıdan bir sorun olmadığı sürece Ocak ayına kadar vazgeçilmeme kararı alındı.

Kale artık emin ellerde

Takımda en çok süre alan isim Taylan Antalyalı oldu. 11 resmi maçın tamamında ilk 11 başlayan Taylan, geçen sezon 10 maçta ilk 11 oynayabilmişti. Taylan, Sivas’ta yüzde 95 isabetli pas oranı ile sahanın en çok isabetli pas veren oyuncusu oldu. Ayrıca, 12 sahipsiz top kazandı ve girdiği hava topu mücadelelerinin tamamından galip ayrıldı. Galatasaray sezona yedek kulübesinde başlayan Okan Kocuk’un kalede olduğu 3 maçı da kazanırken, genç eldiven tam 7 önemli kurtarışa imza attı. Bunların 5’ini ise Sivasspor maçında kurtardı. Okan da galibiyetin önemli bir mimarı olurken, aynı zamanda kalesinde de güven verdi.