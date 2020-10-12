Son dakika haberi | G.Saraylı yönetici Okan Böke ateş püskürdü! "Ruhsuzlar"

Voleybolculara: “Kaybetmek ruhsuzca bu kadar kolay değil. Forma, Galatasaray ve Ali Sami Yen. Aklınıza başınıza alın.”

“Bu bir öz eleştiri, ben de dahilim. Maçtan sonra işitmediğim hakaret kalmadı. Beraber ders çıkaracağımızı umuyorum.”

“Sosyal medyada atıp tutanların G.Saray Voleybol hesabına yollayacakları paranın 10 katını ben vereceğim, hodri meydan.”

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın önceki gün oynanan maçta Yeşilyurt’a 3-1 mağlup olması sarı kırmızılı yönetici Okan Böke’yi kızdırdı! Böke mağlubiyet sonrasında kişisel sosyal Twitter hesabından önce voleybol takımının görselini koyarak oyuncularına çıkıştı. Tepkisini “Kaybetmek ruhsuzca bu kadar kolay değil. Forma, Galatasaray ve Ali Sami Yen. Aklınıza başınıza alın” mesajıyla gösteren Galatasaraylı idareci, büyük yankı yaratan bu paylaşımını bir süre sonra sildi.

Taraftara: ‘Bana boş yapmayın’

Okan Böke yaptığı paylaşımı eleştiren taraftarlarla da da tartışmaya girerken önemli çıkışlara imza attı. Sarı kırmızılı yönetici, bir taraftarın Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın antrenman görüntülerini yayınlayarak “Bu nasıl bir antrenman? Böyle hazırlanıyorlarsa çok normal kaybetmeleri zaten” eleştirisine sert yanıt verdi. Böke, taraftara verdiği cevapta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i de etiketleyerek “Sen git antrenman ver! Siz futbolda kaybettiğimiz zaman bu klavye şövalyeliğinizi Fatih Terim’e yapıyor musunuz? Bana boş yapmayın, insan oldum dinledim, bitti” ifadelerini kullandı.

‘Bu gençlerle devam edeceğiz’

Böke daha sonra da “Bu bir öz eleştiri, ben de dahilim. Maç bittiğinden beri işitmediğim hakaret kalmadı. Övmek kadar eleştirmek de hakkım olsa gerek. Hep beraber ders çıkaracağımızı umuyorum. Sosyal medyada atanlar tutanların Galatasaray Voleybol hesabına dekontu ile yollayacakları paranın 10 (on) katını ben vereceğim, hodri meydan” dedi. Yine yöneltilen bir eleştiriye “Bu gençlerle yürüyeceğiz” yanıtını veren Böke ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Bu takım Galatasaray, onlar bizim çocuklarımız. Ama siz buradan geçirdikçe benim kızlarım dağılıyor. Ataman (Güneyligil) ve ekibine güveniyorum.”

Özür dileyip ‘bir daha tweet atmam’ demişti

Galatasaraylı yönetici Okan Böke‘nin nisan ayında yaptığı “Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, ‘Aslan ruhu’ ile oynayacağız. Sözleşmesi süren bir yabancımız var, onunla da konuşacağım” paylaşımı büyük tepki çekmişti. Böke daha sonra söz konusu tweet’i silerek özür dilemişti. Özür mesajında yanlış anlaşıldığını ifade eden Galatasaraylı yönetici, “Ben yazdığım tweet ile yanlış anlaşıldım, herkesten özür dilerim. Finans piyasalarındaki görüşlerim dışında tek bir tweet daha olmayacak bu mecrada” diye yazmıştı.